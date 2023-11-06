Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Kasım 2023 - 17:05

Güncelleme: 06 Kasım 2023 - 17:05

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde ağır gelen sorumluluklar hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Kendinizi önemseyin.