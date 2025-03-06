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Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Mart 2025 - 16:14

Başak ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Kariyer hayatınızda zihninizi meşgul eden krizler asıl işinize odaklanmanızı zorlaştırıyor. Kendinizi sağlıklı şekilde ifade edemiyor olabilirsiniz. Aklınızdan geçenlerle dilinizden dökülenler başka. Daha net ve talepkar olmalısınız.


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