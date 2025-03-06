Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Kariyer hayatınızda zihninizi meşgul eden krizler asıl işinize odaklanmanızı zorlaştırıyor. Kendinizi sağlıklı şekilde ifade edemiyor olabilirsiniz. Aklınızdan geçenlerle dilinizden dökülenler başka. Daha net ve talepkar olmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Arama kurtarma ekibi gönüllüsü o anları anlattı!
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Parkta fenalaşan Melek'in ölüm sebebi belli oldu