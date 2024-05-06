Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu:
Sevgili başaklar, bugün eğitim hayatınız, seyahatler veya ticari gündemde olabilir.. İlişkilerinizi sağlam temele oturtabileceğiniz günlerdesiniz. Kararlarınızı uygulamaya rahatlıkla geçebilirsiniz. Parasal anlamda beklediğiniz pozitif gelişmeler bugün gündeminizde olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Fabrikadan açıklama geldi!
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- İTO seçimleri sona erdi
- Özel'den 'yeni anayasa' resti
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması