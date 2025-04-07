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Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Salı Başak Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Salı Başak Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 07 Nisan 2025 - 15:52

Başak burcu ve yükselen başaklar burcu:

Sevgili başaklar, bu zamana kadar kafaya taktığınız konular bugün itibariyle sağlık sorunlarınızı gündeme getirebilir. Bastırdığınız konuların açığa çıkabileceği, biraz özgüvensiz hissedeceğiniz bir gün. Problemlerinizin kaynağını dışarıda aramayın.


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