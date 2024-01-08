Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ocak 2024 - 16:16

Güncelleme: 08 Ocak 2024 - 16:16

Başak burcu ve yükselen başak:

Yakınlarınızla tartışmalarınız canınızı sıkıyor. İyi niyetli olmanıza rağmen yanlış anlaşılıyorsunuz. Sizden istenmeyen sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Kimseyi düzeltmeye çalışmayın. Her şey olduğu haliyle güzel.