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Beklenmedik bir program iptal olduğunda içten içe dünyalar kadar mutlu olan 3 burç...

Beklenmedik bir program iptal olduğunda içten içe dünyalar kadar mutlu olan 3 burç...

26.06.2026 19:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beklenmedik bir program iptal olduğunda içten içe dünyalar kadar mutlu olan 3 burç...

Yapılan planlar bozulduğunda evde sevinçten havalara uçan 3 evcimen burç...
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Günler öncesinden planlanan bir buluşma veya zorunlu bir organizasyon, karşı taraftan gelen tek bir "İptal edebilir miyiz?" mesajıyla bozulduğunda, dışarıdan üzgünmüş gibi yapıp evde sevinçten havalara uçan o 3 evcimen karakter...

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Kendi kurdukları konfor alanından ve evdeki düzenlerinden çıkmaktan hiç hoşlanmazlar. Bir plan yapıldığında o güne kadar içten içe stres yaşarlar. Plan iptal olduğunda üzerlerinden büyük bir yük kalkar ve derin bir "Oh" çekerler.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Dışarıya adım atmak onlar için büyük bir enerji harcama sebebidir. "Hadi buluşalım" denildiğinde kırmamak için kabul ederler ancak iptal haberi geldiğinde, o akşamı evde pijamalarıyla geçirecekleri için içten içe bayram ederler.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Gündelik hayatın koşturmacasında zaten zihnen yorulmuşken, bir de ekstra sosyalleşme planının yarattığı o "hazırlanma ve zaman ayırma" baskısından fena halde sıkılırlar. Planın iptal olması, onlara istedikleri o sessiz ve planlanmamış zamanı altın tepside sunar.

İlgili Konular: #Astroloji #burç #evcimen

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