'Ben hallederim' diyerek dünyanın yükünü sırtlayan ama asla yardım isteyemeyen 3 gururlu burç!

Bu insanlar dışarıdan bakıldığında sarsılmaz birer kale gibidir. Herkesin akıl danıştığı, omzunda ağladığı, işini çözdürdüğü o "güvenilir" limandırlar. Ancak onların da tıkandığı, yorulduğu veya içten içe bir desteğe ihtiyaç duyduğu anlar olur. İşte gururlarından ödün vermeyen o 3 güçlü burç...

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Sorumluluk almak onların göbek adıdır. Hayatın zorluklarına karşı o kadar alışkınlardır ki, bir işi başkasına devretmektense kendileri yapmayı daha güvenli bulurlar. "Kimseye borçlu kalmayayım, kendim çözerim" düşüncesi onların en büyük sabır imtihanıdır.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslanların o gururlu ve mağrur duruşu, birinden yardım talep etmelerine asla izin vermez. Her zaman yöneten, koruyan ve yardım eden tarafta olmaya odaklanmışlardır. Sıkıntılarını en yakınlarından bile saklar, her şeyi tek başlarına çözüp sahneye yine güçlü çıkarlar.

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Sabırlı ve inatçı yapılarıyla bilinirler. Bir problemle karşılaştıklarında duvar gibi dururlar. Yardım istemek yerine o yükün altına girip ezilmeyi, birine muhtaç görünmeye tercih ederler. Onların sessizce her şeyi halletme gücü takdire şayandır ama içten içe çok yorucudur.