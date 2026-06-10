En çok kendini eleştiren 5 burç: Bu burçlar mükemmel olma isteği nedeniyle kendilerine karşı oldukça sert davranıyor...

Kendi kendini eleştirmek, farkındalık ve gelişim açısından önemli bir özellik olsa da bazı burçlar için bu durum zaman zaman içsel bir baskıya dönüşebilir. Astrolojide özellikle detaycı, mükemmeliyetçi ve duygusal yapıya sahip burçlar, kendi davranışlarını sürekli analiz eder ve kendilerini en sert şekilde yargılayabilir. Bu burçlar dışarıdan güçlü görünse bile iç dünyalarında yoğun bir eleştirel sesle mücadele ederler. İşte en çok kendi kendini eleştiren 5 burç...

1. BAŞAK BURCU

Başak burcu zodyağın en detaycı ve mükemmeliyetçi burçlarından biridir. Her yaptığı işi en ince ayrıntısına kadar analiz eder ve en küçük hatayı bile büyütebilir. Bu nedenle kendine karşı oldukça serttir. Başak burcu için “daha iyisi olmalıydı” düşüncesi sık sık zihninde yer alır ve bu durum zaman zaman kendini yıpratmasına neden olabilir.

2. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu disiplinli ve hedef odaklı yapısıyla tanınır. Başarıya verdiği önem nedeniyle kendini sürekli değerlendirme eğilimindedir. Hedeflerine ulaşamadığında kendine karşı oldukça eleştirel olabilir. Onun için hata yapmak kabul edilebilir değildir, bu yüzden içsel olarak kendini sık sık sorgular.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu duygularını derin yaşayan ve iç dünyasında yoğun analizler yapan bir burçtur. Kendi davranışlarını, kararlarını ve duygularını sürekli sorgular. Bu durum zaman zaman içsel bir eleştiriye dönüşebilir. Akrep burcu, kendini affetmesi en zor burçlardan biridir.

4. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal yapısı nedeniyle geçmişte yaptığı hataları sık sık düşünür. Vicdanı oldukça güçlüdür ve kendini kolay kolay affedemez. En küçük bir hatayı bile büyütme eğilimi gösterebilir. Bu nedenle iç dünyasında sürekli bir öz eleştiri hali yaşar.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu karar verirken sürekli doğruyu bulma çabası içindedir. Yanlış bir seçim yaptığını düşündüğünde kendini uzun süre sorgulayabilir. Denge arayışı, bazen kendine karşı fazla eleştirel olmasına neden olabilir. Her kararı mükemmel yapmak istemesi içsel baskı yaratır.