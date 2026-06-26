Bir şeyi anlatırken ayrıntılarda kaybolan 3 burç...

Basit ve tek cümlelik bir olayı anlatmaya başlayıp; araya alakasız anıları, mekanın rengini, üçüncü kişilerin ne dediğini sokarak konuyu yarım saat uzatan o 3 ayrıntı hastası karakter...

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Zihinleri o kadar hızlı çalışır ve olaylar arasında o kadar çok bağ kurarlar ki, hikayeyi anlatırken daldan dala atlarlar. "Neyse, asıl konuya geleyim" diyene kadar aradan dakikalar geçer ve dinleyiciyi meraktan çatlatırlar.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)

Yaşadıkları her anı çok büyük bir coşkuyla ve tiyatral bir şekilde anlattıkları için mimikleriyle, ses tonlarıyla birlikte o anın tüm detaylarını tekrar yaşatmak isterler. Hikayenin heyecanına kapılıp ana fikri unuttukları çok sık görülür.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıklar için anlatılan hikayenin geçtiği atmosfer, oradaki duygular ve anlık hisler olay örgüsünden daha önemlidir. Olayın merkezine odaklanmak yerine çevredeki duygusal detaylarda ve hayali unsurlarda kayboldukları için "Ee, sonuç ne oldu?" sorusuyla sıkça karşılaşırlar.