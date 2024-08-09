Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Ağustos 2024 - 16:05

Güncelleme: 09 Ağustos 2024 - 16:05

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün ilişkileriniz biraz krizli sevgili boğalar. Güvendiğiniz insanlar güveninizi sarsabilir.. Parasal konularda beklentileriniz karşılanmayabilir. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz. Önemli kararlar alırken her şeyi doğru anladığınızdan emin olun.