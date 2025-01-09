Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Ocak 2025 - 16:06

Güncelleme: 09 Ocak 2025 - 16:06

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğa, harcamalarınızı biraz planlı yapmalısınız. Hızlı karar veriyorsunuz. Düşüncesizce hareket etmeyin. Bugün yakın çevrenizden parasal destek görebilirsiniz. Yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Karar vermeden önce birkaç kez düşünseniz iyi olur.