Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sevgili boğa, maddi konularda hızlı ve dürtüsel kararlar veriyorsun. Bugün harcamalarına dikkat etmen gereken bir gün. Abartılı harcamalar yapmamalısın. Sağlık sorunlarının tetiklenebileceği bir gün. Yakın çevrenle yaşayacağın bazı yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem: '6 Şubat gecesini hatırlattı'
- Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası
- Kalın'ın o sözlerine tepki
- Eş başkanlar gözaltına alındı
- ‘Oğlum’ yasağı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Survivor Turabi ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti
- Biden'den Los Angeles yangını kararı
- Ortak grubun ismi belli oldu