Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Pazar Boğa Burcu Yorumu
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU:
Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel.. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- Verdiği mesaj çok açık…
- Hiçbir yurttaş güvende değil!
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- Canlı yayında Erdoğan'a çok sert sözler
- Atatürk’e hakaret eden şahsa gözaltı
- İYİ Parti'de istifa depremi
- Bir gecede iki ayrı intihar haberi!
- Yeni Şafak, AYM üyelerini açık hedef gösterdi