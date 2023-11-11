Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Kasım 2023 - 17:35

Güncelleme: 11 Kasım 2023 - 17:35

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU:

Sevgili boğalar, istikrarlı bir yaşamınızın olmaması geleceğe güvenle bakmanızın önündeki en büyük engel.. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, sabredin. Kısa bir zaman sonra hayatınız düzene girecek.