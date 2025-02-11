Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Şubat 2025 - 15:48

Güncelleme: 11 Şubat 2025 - 15:48

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, bugün inişli çıkışlı, mücadele ile geçen, istikrarsız bir gün olabilir. Kendi değerinizi yükseltmek için ettiğiniz mücadelenin sizi ne kadar yorduğunu artık görmeniz gerekiyor. Mücadeleyi bırakın, daha değerli olacaksınız.