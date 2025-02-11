Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar, bugün inişli çıkışlı, mücadele ile geçen, istikrarsız bir gün olabilir. Kendi değerinizi yükseltmek için ettiğiniz mücadelenin sizi ne kadar yorduğunu artık görmeniz gerekiyor. Mücadeleyi bırakın, daha değerli olacaksınız.
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