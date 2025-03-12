Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün ekonomik anlamda şanslısınız sevgili boğalar. Sorumluluklarınız fazla olsa da hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Verdiğiniz kararlar yaşamsal konforunuzu arttırıyor. Beslenmenize dikkat edin. Verdiğiniz emeklerin karşılığını fazlasıyla alacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Televizyondaki abla
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni
- Bahçeli’nin, Öcalan'a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki