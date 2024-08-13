Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Ağustos 2024 - 16:07

Güncelleme: 13 Ağustos 2024 - 16:07

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, siz istikrarlı olmak istedikçe yaşantınızdaki gelgitler dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. Kendi değerinizi hatırlayın. Unutmayın; sizin sizden başka dostunuz yok.