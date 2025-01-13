Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğa, bugün inişli çıkışlı, mücadele ile geçen, istikrarsız bir gün olabilir. Kendi değerini yükseltmek için ettiğin mücadelenin seni ne kadar yorduğunu artık görmen gerekiyor. Mücadeleyi bırak, daha değerli olacaksın.
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