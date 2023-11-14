Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu:
Sevgili boğalar, bugün ekonomik anlamda beklenmedik gündemler olabilir. Maddi kaynaklarınızı arttırmaya çalışırken sağlığınızdan olabilirsiniz. Kafanıza çok fazla takmayın. Düşünmeden karar almayın. Sakin kafayla düşünüp sorunları halledebilirsiniz.
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