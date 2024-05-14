Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Mayıs 2024 - 15:56

Güncelleme: 14 Mayıs 2024 - 15:56

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün biraz mücadele ile geçebilir sevgili boğalar. Ailevi konularda geçmişten kalan konular gündeme gelebilir. İnatlaşmak sorunlara çözüm olmayacaktır. Fikirlerinizi değiştirmeli, farklı bir açıdan bakmayı öğrenmelisiniz. Gereksiz ve abartılı harcamalardan kaçının.