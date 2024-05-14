Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün biraz mücadele ile geçebilir sevgili boğalar. Ailevi konularda geçmişten kalan konular gündeme gelebilir. İnatlaşmak sorunlara çözüm olmayacaktır. Fikirlerinizi değiştirmeli, farklı bir açıdan bakmayı öğrenmelisiniz. Gereksiz ve abartılı harcamalardan kaçının.
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