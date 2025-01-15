Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ocak 2025 - 16:09

Güncelleme: 15 Ocak 2025 - 16:09

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün değer duygunuzu sorgulayacağınız bir gün. Ailenizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle ilişkiler çıkmaza girebilir. Kendinizi kabul ettirmek için ettiğiniz mücadale sizi fazlasıyla yoracak ve sonuçsuz kalacak gibi gçörünüyor.