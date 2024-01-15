Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili boğalar. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmalısınız. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir. Olayları mantık çerçevesinde değerlendirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!
- İstifa etti!
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- 'Başka bir yalan bulursun sen'
- Destici 'özerklik' de istemiş
- Prof. Dr. Demirtaş’tan ‘2024’ tahmini
- Yeniden Refahlılardan AKP'li başkana tepki