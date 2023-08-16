Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Özel hayatınız bugün gündemde sevgili boğalar. Çocuklarınız veya aşk hayatınızla alakalı sorumluluk almanız gerekecek. Uzun zamandır beklediğiniz para bugün elinize geçebilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz, huzur arayışında olacağınız bir gün. İş hayatınız ve parasal konularla alakalı önemli kararlar alabilirsiniz.
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