Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Temmuz Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün kendinizi değersiz hissedeceğiniz gündemler yaşanabilir sevgili boğalar. Tam olarak emin olmadan bugün kimseye güvenmemekte yarar var. Uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili gözünüz daha açık olsun.
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