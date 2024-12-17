Günlük Burç Yorumları: 18 Aralık Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Aralık 2024 - 15:48

Güncelleme: 17 Aralık 2024 - 15:48

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün değer duygunuzu sorgulayacağınız bir gün. Ailenizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle ilişkiler çıkmaza girebilir. Kendinizi kabul ettirmek için ettiğiniz mücadale sizi fazlasıyla yoracak ve sonuçsuz kalacak gibi görünüyor.