Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Arkadaş çevrenizle vakit geçirmek, ilişkileri sağlam temellere oturtmak adına güzel bir gün. Parasal konularla alakalı planlamalar yapabilirsiniz. Huzuru dış etkenlerde aramayın. Kendinizin farkında olun. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin.
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