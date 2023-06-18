Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Haziran Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu:
Aile gibi gördüğünüz kişilerden göreceğiniz manevi destek iyi hissettirecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmeli, duygusal kararlar almamalısınız.
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