Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Yakın çevreniz tarafından göreceğiniz manevi destek size iyi gelecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmeli, duygusal kararlar almamalısınız.
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