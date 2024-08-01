Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Ağustos 2024 - 16:05

Güncelleme: 01 Ağustos 2024 - 16:05

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Yakın çevreniz tarafından göreceğiniz manevi destek size iyi gelecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmeli, duygusal kararlar almamalısınız.