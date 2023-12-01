Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Aralık 2023 - 17:28

Güncelleme: 01 Aralık 2023 - 17:28

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün değer duygunuzu sorgulayacağınız bir gün. Ailenizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle ilişkiler çıkmaza girebilir. Kendinizi kabul ettirmek için ettiğiniz mücadale sizi fazlasıyla yoracak ve sonuçsuz kalacak gibi gçörünüyor.



