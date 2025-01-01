Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sevgili boğa, harekete geçmek istediğin konularda sorumlulukların sana engel oluyor gibi hissediyorsun. Gereksiz yükler edinmeyi bırakıp kendi geleceğine odaklandığında göreceksin ki hiçbir şey imkansız değil. Kendinle savaşıyorsun ve bunu bir an önce bırakmalısın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı'
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- Çikolata devinden 'konkordato' kararı
- Doğalgaz ücreti kararı Resmi Gazete'de
- Şeriat çığırtkanlıkları
- Milli Piyango'da neler oluyor?
- ATM'lerde yeni dönem resmen başladı