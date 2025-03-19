Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık sorunlarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili boğalar, parasal konularda beklenmedik gündemler yaşayabilirsiniz. Gizli saklı konulardan uzak durun. Elinizden geldiğince açık ve net olun. Aksi takdirde sonradan canınız sıkılabilir.
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