Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Önemli kararlar alabileceğiniz bir gün olabilir sevgili boğalar. Yeni başlangıçlar için sabırla beklediniz ve artık meyvesini yiyebilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir fakat sizin de istediğiniz tam olarak bu. Konforunuzu arttıracak şekilde para girişiniz olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu paranın kaynağı ne?
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- Adalet bakanına açık mektup
- Fulya Öztürk canlı yayında ölümden döndü!
- Otoyolda büyük kaza
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- Elif Akkuş için hastaneye gözdağı
- İmamoğlu önde, 'umut' kongrede