Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili boğalar. Kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyamıyor olabilirsiniz, bu durum içsel öfke yaratabilir. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmayı öğrenmelisiniz. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir, fevri kararlar almayın.
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