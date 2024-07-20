Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Temmuz Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Emeklerinizin karşılığını aldığınızı görmek geleceğe karşı olan güveninizi arttırıyor. Önemli görüşmeleriniz varsa bugün yapabilir, önemli bağlantılar kurabilirsiniz. Biraz tatminkar olmalı ve kendinizle ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmenin yollarını bulmalısınız.
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