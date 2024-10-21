Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Yakın çevrenizle bağlarınızın güçleneceği, güzel ilişkiler kapı aralayacağınız bir gün. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler varsa onlara zaman ayırabilirsiniz. Maddi konularda aileden destek görebilirsiniz. Para girişiniz olabilir.
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