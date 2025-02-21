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Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 21 Şubat 2025 - 16:11

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Göremediğiniz ve anlamlandıramadığınız konuların enerjinizi düşürdüğü bir gün olabilir. Kazanç beklentinizin istediğiniz şekilde sizi tatmin etmese de, kendinize olan inancınız sayesinde birçok zorluğun üstesinden gelebileceksiniz. İnancınızı kaybetmeyin.



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