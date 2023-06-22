Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Özel hayatınız bugün gündemde sevgili boğalar. Çocuklarınız veya aşk hayatınızla alakalı sorumluluk almanız gerekebilir. Para girişiniz olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz, huzur arayışında olacağınız bir gün. İş hayatınız ve parasal konularla alakalı önemli kararlar alabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Muhalefete kıskaç planı
- Feyza Altun: Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum
- İktidara vefa borcu ödendi