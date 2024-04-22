Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar, yaşam koşullarınızı yeniden gözden geçirmek isteyeceğiniz bir gün. Daha güvenilir ve sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. Hatalarınızın farkındasınız. Bugün önemli kararları ertelemeniz gerekiyor. Düşüncelerinizde biraz esnek olmaya çalışın.
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