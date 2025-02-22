Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Önemli kararlar alabileceğiniz bir gün olabilir sevgili boğalar. Yeni başlangıçlar için sabırla beklediniz ve artık meyvesini yiyebilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir fakat sizin de istediğiniz tam olarak bu. Konforunuzu arttıracak şekilde para girişiniz olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- SPK'den kritik açıklama
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- Büyük kongreye saatler kala bomba kulis...
- Dünyaca ünlü moda devi iflas etti
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret
- Anderlecht'ten resmi açıklama geldi!
- Murat Ülker soyadını neden değiştirdiğini açıkladı