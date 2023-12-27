Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Aralık 2023 - 16:11

Güncelleme: 27 Aralık 2023 - 16:11

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün yakın çevreniz tarafından göreceğiniz destek iyi hissettirecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler, ticaret ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmelisiniz. Duygusal kararlar alamayın.