Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Mart 2025 - 16:18

Güncelleme: 27 Mart 2025 - 16:20

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün kendinizi biraz hassas ve duygusal hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz fakat duygusal kararlar almayın. Arkadaşlarınızla aranızdaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün.