Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün parasal anlamda şanslısınız sevgili boğalar. Sorumluluklarınız fazla olsa da hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Yolunda gitmeyen konular yavaş yavaş dengeye geliyor ve güvende hissediyorsunuz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı
- Seçim sizin...
- Dolar 20 TL sınırını aştı
- Bakan Bilgin'den itiraf gibi açıklama
- Kılıçdaroğlu'na yeni sansür!
- Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Bu seçim... Seninle onun arasındadır!
- Sinan Oğan'ın el hareketi gündem oldu!
- Kılıçdaroğlu: 'BTK, EYT mesajımızı engelledi'