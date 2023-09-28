Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün biraz özgüvensiz ve içe kapanık hissedebilirsiniz.. İçinizde biriktirdiklerinizi sağlıklı bir şekilde dışa vurmalısınız. Artık size pozitif anlamda hizmet etmeyen ne varsa hayatınızdan yavaş yavaş çıkartın.. Olayları dürtülerinizle değil mantık çerçevesinde değerlendirin.
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