Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın gündemde olabileceği bir gün. Kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyamıyor olabilirsiniz, bu durum iç dünyanızda öfke yaratabilir. Negatif duygularınızı sağlıklı bir şekilde dışa vurmayı öğrenmelisiniz. Fevri kararlar almayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- Yandaş Sabah, Erdoğan’ı böyle yalanladı!
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı
- 'Polisten üniversiteliye cinsel taciz ve darp' iddiası!