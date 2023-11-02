Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün yakın çevreniz tarafından göreceğiniz destek iyi hissettirecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler, ticaret ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmelisiniz. Duygusal kararlar alamayın.
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