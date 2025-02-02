Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Şubat Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gün. Bugün kendinizi ifade etmek istiyor fakat özgüven sorunu yaşıyor olabilirsiniz. İçinize atmak sağlığınızı etkiliyor. İş arkadaşlarınızla sorunlar yaşanabilir. Olayları mantık çerçevesinde değerlendirin.
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