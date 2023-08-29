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Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 29 Ağustos 2023 - 16:59

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, bu aralar inişli çıkışlı, istikrarsız konular enerjinizi fazlasıyla düşürüyor. Çözüm odaklı olmalısınız. Başkalarından beklediğiniz saygı istediğiniz şekilde gelmeyebilir. Farklı bir gözle bakmaya çalışın. Değer görmediğinizi düşünerek kendinizi yıpratmayın.



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