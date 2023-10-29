Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Parasal konular bugün gündeminizde sevgili boğalar. Güven ve huzur arayışı içindesiniz, kendinize zaman ayırmak bugün çok iyi gelecektir. İştahınız artabilir, abartmamaya çalışın. Dış görünüşünüzle alakalı değişiklik yapmak için uygun bir gün. Güzel haberler alabilirsiniz.
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