Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Maddi anlamda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Yeniliklere açık bir kafa yapısıyla istediğiniz sonuca yaklaşabileceksiniz. Önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Tereddüt etmeden ilerleyin. Problemleri bakış açınızı değiştirerek çözebileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Banu Alkan'ın Safiye Soyman'a taziye mesajı tepki çekti
- Yavaş'tan Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi
- Kenan Işık hayatını kaybetti
- Memura ikramiye kararı
- Sınır 20 bini de geçti!
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- Devleti esir alan zorbalık
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'