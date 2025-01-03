Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sevgili boğa, maddi konularda şanslı olabileceğin bir gün. Beklemediğin bir yerden destek görebilirsin. Arkadaş çevrende uzun zamandır görüşmediğin kişiler varsa sorunları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün. Hayal kurmaktan vazgeçme.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç tutuklandı
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- Colani, Mazlum Abdi ile görüştü
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- Erhan Afyoncu’nun talimatıyla çekilmiş!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sessizliğini bozdu
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor