Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Dış görünüşünüzle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için bugün adım atabilirsiniz. Aradığınız güveni bulmak için iç dünyanıza yönelin, geçici olabilecek konulara çok fazla takılıp zaman kaybetmeyin. Siz önemlisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Atatürkçü teğmenlerin tazminatını partililer ödeyecek!
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- Ege’de deprem fırtınası
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!
- ‘78 insan ölmüş, terbiyesiz!’